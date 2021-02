Praça do Império. Medina promete diálogo para "repor a verdade dos factos"

O presidente da Câmara de Lisboa insiste que não há qualquer projeto para a retirada de brasões dos jardins da Praça do Império, em Belém, e nega qualquer tentativa de revisionismo da História.

Em declarações na Renascença, durante o habitual debate das quintas-feiras com João Taborda da Gama, Fernando Medina responde aos signatários da petição ‘Contra o Apagamento dos Brasões da Praça do Império’ - que, entre milhares de subscritores, conta com nomes como António Barreto e Carmona Rodrigues – lembrando que os arranjos florais em questão já não existem há décadas e, inclusivamente, “deixaram de ser mantidos ainda no tempo do Estado Novo”, referiu o autarca.

Medina diz que há “falta de informação no debate deste tema: os verdadeiros brasões da Praça do Império foram recuperados há uns anos, ainda no tempo de António Costa, e, depois de muito debate, foi feito um concurso de ideias que foi ganho por uma arquiteta paisagista, insuspeita de qualquer tentativa de revisionismo histórico - Inês Castelo Branco - que fez um projeto que é recuperar o fundamental, que é o original da Praça do Império desenhado por Cottinelli Telmo para a Exposição do Mundo Português”.