Mais 105 mortos e 1.944 infetados com Covid-19. Internados estão abaixo dos quatro mil

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 105 mortos e 1.944 infetados com Covid-19. Tal como nos outros dias, o relatório desta quinta-feira regista novo recuo de internados para 3.819, menos 318 do que ontem, dos quais 688 em cuidados intensivos (menos 31 do que ontem).

O número de casos ativos também mantém tendência de descida, com 89.613 casos ativos, menos 2.562 do que ontem.

Na atualização diária sobre a evolução do plano de vacinação, a Direção-Geral da Saúde informa que, até terça-feira, já foram administradas 556.331 vacinas, 209.318 mil pessoas já com as duas doses tomadas e 347.013 com a primeira dose.



Desde o início da pandemia, Portugal regista 792.829 casos da doença, dos quais 15.754 morreram e 687.462 recuperaram.