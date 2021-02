Tempestades de neve atingem Grécia, Turquia e países do Mediterrâneo Oriental

As condições meteorológicas continuam também a causar grandes problemas na Turquia , onde as tempestades de neve estão a cair em partes do norte do país, enquanto a frente fria avança pelo Mediterrâneo Oriental.

Centenas de milhares de casas nos subúrbios de Atenas e outras partes do país ainda estavam sem energia, após uma vaga de frio e uma tempestade de neve excecional no início desta semana.

No noroeste da Síria, controlado pela oposição, as equipas de proteção civil têm vindo a construir barreiras desde terça-feira ao redor dos campos de deslocados para evitar que a chuva inunde a área.

Quase três milhões de pessoas deslocadas vivem no noroeste da Síria, a maioria em tendas e abrigos temporários, e chuvas fortes, no mês passado, danificaram mais de 190 acampamentos de deslocados, destruindo e danificando mais de 10.000 tendas.

No vizinho Líbano, tempestade Joyce atingiu o país na terça-feira com ventos fortes que registaram entre 85 e 100 quilómetros por hora. A tempestade deve intensificar-se na quinta-feira.

Quebrando um período de calor, a tempestade trouxe fortes chuvas, uma queda acentuada nas temperaturas e a maior queda de neve no Líbano este ano, com quase uma dúzia de estradas no leste e norte do Líbano encerradas ao tráfego por causa da neve, que deve cobrir até mesmo áreas com 400 metros de altitude, de acordo com o departamento de Meteorologia.

A neve atingiu também uma área no nordeste da Líbia pela primeira vez em 15 anos.

O Serviço Meteorológico de Israel previu fortes tempestades e baixas temperaturas em grande parte do país, com queda de neve em altitudes mais elevadas esperada para o final do dia de hoje, incluindo em Jerusalém.

Uma forte tempestade de neve cobriu os Montes de Golã ocupadas por israelitas, perto da fronteira com a Síria.