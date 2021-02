Itália regista 13.762 novos casos e 347 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registou 13.762 novos casos de Covid-19 e 347 mortes associadas a doença nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, e avalia levantar restrições numa região do país com fortes melhorias.

No total, 2.765.412 pessoas foram infetadas no país desde o início da emergência sanitária, há um ano, enquanto os últimos óbitos, menos 22 do que na quarta-feira, elevam o total para 94.887.

O número de infetados cresceu em relação a quarta-feira, mais 1.688, mesmo tendo sido realizados menos testes, com 288.458 – incluindo testes de antígenos –, em comparação com os 294.411 de quarta-feira.

A pressão nos hospitais desceu, dos 384.501 casos positivos até ao meio da tarde, 17.963 estão hospitalizados, menos 311 do que no dia anterior.

Por outro lado, 2.045 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dois do que na quarta-feira.

A campanha de vacinação italiana continua a avançar e atingiu as 3.235.140 doses administradas, havendo 1.311.743 de pessoas já com as duas doses da vacina.

Grande parte do país permanece como zona “amarela” ou de baixo risco de contágio, com restrições como o encerramento de bares e restaurantes às 18h00 e recolher obrigatório nacional às 22h00.