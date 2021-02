Vitória de Guimarães empata com Farense e falha aproximação ao "top-5"

Vitória de Guimarães e Farense dividiram pontos, esta quarta-feira, em jogo em atraso da 14.ª jornada do campeonato.

Pepelu adiantou os vimaranenses, em casa, aos 14 minutos, mas Ryan Gauld empatou sete minutos depois, de grande penalidade.

Ainda antes do intervalo, Marcus Edwards voltou a dar vantagem ao Vitória. Contudo, perto do fim, ao minuto 79, Stojiljkovic fez o 2-2 final.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães passa a somar 32 pontos. Cimenta o sexto lugar, mas falha a oportunidade de ficar a dois pontos do quinto, que pertence ao Paços de Ferreira. O Farense sobe a 14.º, fora das zonas de despromoção e do "play off" de descida, com 17 pontos.