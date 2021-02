Portimonense precisa de "coragem e concentração máxima" para vencer o Sporting

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pede “coragem e concentração máxima” à equipa para enfrentar o Sporting, em Alvalade, no sábado, no jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

“Este é o momento para lhes dizer [aos jogadores] para terem os pés bem assentes no chão, jogarem bem e focados nas tarefas individuais e coletivas, para podermos chegar a Alvalade, competir e disputar os pontos”, disse o treinador dos algarvios.

Na antevisão à partida, o técnico disse esperar dos algarvios no embate com o líder do campeonato, “uma equipa capaz de demonstrar em campo aquilo que são as suas capacidades”. “O Sporting está muito forte, mas nós também estamos bem e confiantes, com muita vontade de nos pormos à prova e de competir por estes pontos. É um grande desafio que vamos ter pela frente, mas queremos competir pelos pontos”, sublinhou.

Paulo Sérgio disse o Portimonense trabalhou durante a semana com o mesmo espírito com que encara todos os jogos, ou seja: “Ser uma equipa corajosa, audaz e com ideias.”

“A equipa vai ter de saber parar a forma como o Sporting ataca e ter ideias para os enganar”, alertou.

Questionado se o Portimonense poderá apresentar um sistema defensivo idêntico ao dos ‘leões’, o treinador admitiu jogar com três centrais, remetendo, contudo, quaisquer alterações para as dinâmicas que possam surgir durante o jogo.

“Sabemos que o Sporting é uma equipa muito forte no ataque à profundidade, que atrai o adversário, pois enganaram-nos aqui dessa forma no início do campeonato, mas agora espero a equipa mais preparada”, apontou.

Na opinião do treinador dos algarvios, a variedade do jogo dos ‘leões’ “não é imensa, pois tem um conjunto de ações padronizadas, sendo muito objetivo e pragmático no que põe no seu jogo”.

“Tem, claro, muita qualidade individual para a qual temos de estar preparados, para termos um bom posicionamento, para darmos boa cobertura ao jogador que pressiona a bola, porque a qualidade dos jogadores do Sporting pode ganhar duelos individuais”, destacou.

Paulo Sérgio garantiu que o Portimonense se desloca a Alvalade com “uma ambição muito grande de conquistar pontos, pois são pontos que fazem a diferença no final do campeonato”.

“O importante é irmos a Alvalade com os pés bem assentes no chão, com coragem e tentar surpreender o Sporting”, concluiu.

O Sporting, líder do campeonato, com 51 pontos, recebe o Portimonense, 12.º classificado, com 19, no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.