Jogo especial para Paulo Fonseca pela "cumplicidade e carinho que tem com o Braga"

Marafona, guarda-redes internacional português, acredita que será especial para o treinador Paulo Fonseca reencontrar o Sporting de Braga, clube onde venceu uma Taça de Portugal em 2015/16.

Em declarações a Bola Branca, a partir da Turquia, onde alinha no Alanyaspor, Marafona considera que para Paulo Fonseca este regresso ao Estádio Municipal de Braga é seguramente um momento muito especial. por reencontrar amigos e pela forte cumplicidade que manteve com o clube na sua passagem pelo Minho.



"Será especial para ele, certamente. O Paulo fez um grande trabalho no Braga, onde encontrou grande cumplicidade e carinho até dos próprios adeptos e das pessoas da cidade", refere.

O adversário do Braga na Liga Europa está no terceiro lugar da Serie A italiana, em zona de Liga dos Campeões e na luta pelo título a sete pontos do Inter de Milão.

Voos ainda mais altos para Paulo Fonseca



Marafona espera um jogo equilibrado na Pedreira, entre o Braga de Carlos Carvalhal e a Roma de Paulo Fonseca, um treinador a quem - pela sua capacidade técnica e personalidade - antevê mais altos voos.



"É um excelente treinador e uma excelente pessoa. Está num grande clube mas penso que poderá chegar ainda mais longe na sua carreira. Quando ao jogo, será, certamente, agradável, entre duas grandes equipas", acrescentou.