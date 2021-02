Diaby lesiona-se com gravidade e falha resto da época

O Paços de Ferreira anunciou, em comunicado, que Mohamed Diaby lesionou-se com gravidade e vai falhar o resto da temporada.

"Diaby sofreu uma grave lesão que o vai afastar dos relvados durante os próximos meses. O atleta fez uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita e será operado em breve", pode ler-se na nota do clube pacense.



O Paços, a surpresa da I Liga, explica que Diaby "contará com todo o acompanhamento necessário por parte do Departamento Médico, Departamento de Futebol e Equipa Técnica, bem como com o apoio de todos os colegas".

O médio-defensivo de 24 anos cumpre a quarta época no Paços de Ferreira, tendo começado na equipa B, em 2017. No total, soma cinco golos em 78 jogos disputados.