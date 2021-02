Covilhã empata com o Mafra com golo nos descontos

O Sporting da Covilhã empatou, em casa, com o Mafra a dois golos, em jogo adiado da 13ª jornada da II Liga.

A partida que foi adiada duas vezes devido ao nevoeiro foi jogada na manhã desta quinta-feira.

Rodrigo Martins abriu o marcador para a equipa visitante, aos 8 minutos de jogo e Filipe Cardoso empatou num canto, aos 41 minutos.

O Covilhã até entrou melhor na segunda parte, mas o Mafra voltou a colocar-se na frente do marcador por Andrézinho, com um remate à entrada da área, aos 77 minutos. André Almeida voltou a empatar de cabeça, na sequência de mais um canto, aos 91 minutos de jogo.

José Bizarro, novo treinador do Covilhã, soma o segundo empate no comando técnico do clube serrano e o Covilhã junta-se ao Vilafranquense e Académico de Viseu no lote de equipas com 19 anos, ainda que com um jogo a menos. O Mafra isola-se no sétimo lugar, com 27 pontos.