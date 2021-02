Benfica e Sporting de Braga iniciam corrida aos oitavos de final da Liga Europa

O Benfica, perante o Arsenal, em Roma, e o Sporting de Braga, face à Roma, na ‘pedreira’, disputam, esta quinta-feira, a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, fase em que caíram em 2019/20.

Os encarnados recebem os ingleses em campo neutro, devido às restrições impostas pelas autoridades britânicas tendo em conta a pandemia da covid-19, enquanto os arsenalistas reencontram em Braga o treinador Paulo Fonseca.

O Arsenal, 10.º classificado da Premier League, e a Roma, terceira da Serie A, partem como favoritas para chegar aos oitavos de final da prova, frente ao quarto e terceiro colocados, respetivamente, da I Liga portuguesa de futebol.

Os encarnados tem do seu lado um bom registo histórico nos 16 avos de final da Liga Europa, com cinco apuramentos e apenas uma eliminação, na época transata, perante o Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro.

Por seu lado, o Sporting de Braga apresenta um balanço negativo, com dois apuramentos e três eliminações, sendo que, como o Benfica – e também o FC Porto e o Sporting -, caiu nos 16 avos de final de 2019/20, perante o Rangers.

No histórico de confrontos anteriores, as ‘águias’ têm as melhores recordações do Arsenal, já que, em 1991/92, superaram os "gunners" na segunda eliminatória da Taça dos Campeões, com um 1-1 em casa e um triunfo por 3-1 após prolongamento em Londres.