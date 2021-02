O Bayern de Munique anunciou que Benjamin Pavard testou positivo à covid-19.

O lateral francês de 24 anos ainda foi opção no jogo contra o Arminia Bielefeld, mas não saiu do banco. O campeão do mundo em 2018 falha os próximos jogos e está "bem, a cumprir quarentena em casa".

Pavard leva um golo esta época, em 24 jogos disputados, um golo importante na final do Campeonato do Mundo de Clubes contra o Tigres.