José Carlos: "Não me lembro de Jesus alterar o sistema de forma tão significativa a meio da época"

A possibilidade de Jorge Jesus jogar com três centrais, esta noite em Roma, para a Liga Europa, na receção do Benfica ao Arsenal envolve "alguns riscos" e além disso, em Bola Branca, José Carlos, antigo defesa das águias, acrescenta que "alterar o sistema de jogo de forma tão significativa", e com a época a decorrer, será uma novidade na carreira do treinador encarnado.´

"Gosto de ver equipas a jogar dessa forma, mas seria mudar muito o que tem sido a forma de jogar do Jorge Jesus. As coisas não estão a correr bem, não me lembro de ver Jesus a alterar de forma tão significativa o sistema de jogo a meio da época. As coisas não estando a correr bem e sentindo que é preciso um clique, acredito que possa ser por aí", diz.

Jorge Jesus admitiu a utilização do sistema de três centrais. José Carlos admite que há riscos envolvidos em lançar Lucas Veríssimo para a estreia no Benfica contra o Arsenal. O ex-jogador compreende que a solução está sujeita a "alguns riscos", pois sendo uma "solução de recurso" pode expor as rotinas já adquiridas.

"É uma situação de recurso e há riscos com a inclusão de um elemento que chegou há pouco tgempo e está a introsar-se na equipa. Contra o Arsenal, na Liga Europa, é uma situação que envolve riscos, mas que serão avaliados pelo treinador e pela estrutura para perceber se é o melhor, ou não", diz.