Jorge Jesus. “Devíamos ter segurado o resultado”

O treinador do Benfica considera que o empate (1-1) com o Arsenal, na primeira mão dos 16 avos da Liga Europa, foi “justo”, apesar de se queixar de falta de sorte.

"Não é um grande resultado. Isso era ganhar ao Arsenal. Jogaste com o Arsenal, não jogaste com… não vale a pena comparar nomes. Foi pena. Marcámos primeiro e no nosso melhor período sofremos golo. A equipa não anda com sorte. O Pizzi corta a bola, bate na cara do Julian e isola o avançado”, disse Jorge Jesus.

O técnico encarnado acrescenta que a “equipa foi muito forte defensivamente, muito bem organizada, coletivamente esteve muito bem e percebeu os movimentos e forma de jogar deste Arsenal. Fomos dividindo o jogo, algumas partes o Arsenal com mais posse mas também consentimos isso”.

“O futebol tem momentos que não têm nada a ver com a lógica, na segunda parte estivemos melhor do que na primeira e depois do primeiro golo poderíamos e devíamos ter segurado o resultado. No contragolpe poderíamos surpreender mas a igualdade é um resultado justo", considerou, em declarações à SIC

Para a segunda mão, a eliminatória está em aberto. "Temos as mesmas possibilidades. Está tudo em aberto, falta um segundo jogo, mas o Arsenal é uma grande equipa, com jogadores de muita qualidade", sublinhou.

Já sobre a estreia de Lucas Veríssimo, JJ não tem dúvidas: “O Lucas é um excelente jogador, fisicamente sabia que ele ainda não estava preparado e se tivéssemos de jogar com apenas dois centrais ainda teria mais dificuldades. É muito forte no jogo aéreo, com excelente saída de bola e muito forte no um contra um. No primeiro jogo, contra uma equipa como o Arsenal, demonstrou ser um jogador de qualidade e podemos contar com ele”.

Benfica e Arsenal empataram 1-1, marcaram Pizzi e Saka. A segunda mão é na próxima quinta-feira e os encarnados entram em desvantagem.