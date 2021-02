Jogadores reagem. "Está tudo em aberto para a segunda mão"

O Benfica empatou 1-1 diante do Arsenal para a Liga Europa. Os jogadores encarnados reagiram após a partida de Roma, casa emprestada.

Pizzi

“Acho que a equipa esteve bem. Não entrámos bem, mas depois controlámos o adversário. O Arsenal gosta de jogar, é uma equipa muito paciente com bola e com jogadores que trocam muito de posição. Fomos sólidos a defender, mas com bola poderíamos ter sido mais fortes. Tivemos algumas oportunidades e eles também. Creio que foi um jogo equilibrado de parte a parte. Há que dar os parabéns à equipa, foi uma boa exibição. Fomos sólidos a defender e com bola tivemos as nossas oportunidades. Vamos tentar vencer a segunda mão para seguir em frente na eliminatória”.

Weigl

“Acho que é um resultado justo. Estiveram em campo duas equipas fortes, com oportunidades nas duas balizas. O Arsenal é muito forte na frente, mas conseguimos controlar. Não é o melhor resultado, porque este era o jogo em casa, mas acho que é justo e tudo fica em aberto. Queremos ir o mais longe possível, mas é jogo a jogo. Temos tudo nas mãos. Temos de manter esta força no campo para seguirmos em frente. Estamos confiantes para o próximo jogo.”

Diogo Gonçalves

“O Arsenal entrou mais forte do que nós, mas reagimos e no final fizemos um bom jogo e está tudo em aberto para a segunda mão. Fizemos um bom jogo contra uma boa equipa. Tivemos oportunidades para fazer mais e eles também. Ao fim e ao cabo, acaba por ser um resultado justo e está tudo em aberto para a segunda mão Tenho de estar apto para ajudar, como o mister quiser, quer seja com uma defesa a quatro ou a cinco”.