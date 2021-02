Revelados os finalistas do Prémio Correntes d’Escritas

Num ano atípico, em que pela primeira vez, em 22 anos, o Festival Literário Correntes d’Escritas não será presencial, o maior prémio atribuído por este evento organizado pela autarquia da Póvoa de Varzim vai distinguir um livro de poesia.



Esta quarta-feira foram revelados os 11 finalistas ao Prémio Literário Casino da Póvoa no valor de 20 mil euros. O nome do vencedor será conhecido no decorrer do festival que este ano acontece dias 26 e 27 de fevereiro, num formato condensado, através da internet.

A concurso estiveram 70 livros de poesia. O júri, constituído pelo poeta Daniel Jonas, os escritores Inês Pedrosa e José António Gomes, o jornalista Luís Caetano e a artista plástica e autora Marta Bernardes deu a conhecer as suas escolhas. A lista de finalistas é composta por:

- “A Matéria Escura e outros poemas”, de Jorge de Sousa Braga, edição Assírio & Alvim

- “Ágora”, de Ana Luísa Amaral, edição Assírio & Alvim

- “As Catedrais Nascem no Mar”, de Gilda Nunes Barata, edição Livraria Lello

- “As Orelhas de Karenin”, de Rita Taborda Duarte, edição Abysmo;

- “Estranhezas”, de Maria Teresa Horta, edição D. Quixote;

- “Fósforos e Metal Sobre Imitação de Ser Humano”, de Filipa Leal, edição Assírio & Alvim

- “Frentes de Fogo”, de M. Pires Cabral, edição Tinta da China

- “Junto à Pedra”, de Fernando Guimarães, edição Afrontamento

- “O Coro da Desordem”, de Nuno Júdice, edição D. Quixote

- “Retratos com Erro”, de Eucanaã Ferraz, edição Tinta da China

- “Sob a Forma do Silêncio”, de Emanuel Madalena, edição Elogio da Sombra.

O Correntes d’Escritas presta esta ano homenagem ao escritor chileno Luís Sepúlveda que morreu no ano passado vítima de Covid-19, depois de ter participado no festival. Durante o evento será também anunciado o vencedor do Prémio Fundação Dr. Luís Rainha, cujo júri é composto por José Carlos de Vasconcelos, José Ventura e Maria da Conceição Nogueira.

Quanto aos outros prémios habitualmente atribuídos pelo festival, nomeadamente o Correntes d’ Escritas Papelaria Locus e o Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes d’ Escritas Porto Editora, este ano, devido ao confinamento e encerramento das escolas não será atribuído, ficando adiado para a edição de 2022.