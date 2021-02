Vaticano mantém regras Covid-19 para a Semana Santa

O Vaticano recomenda aos bispos e conferências episcopais do mundo inteiro que recuperem as orientações publicadas no ano passado sobre as celebrações liturgias para a Semana Santa.

Uma nota do prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos é reveladora da preocupação com os efeitos da pandemia.

O cardeal Robert Sarah convida os bispos a “avaliarem as situações concretas” e, face aos efeitos da pandemia nas suas dioceses, a “tomarem decisões prudentes para que as celebrações litúrgicas se possam realizar em benefício do povo de Deus”, sem prejuízo “da salvaguarda da saúde e das prescrições das autoridades públicas responsáveis pelo bem comum”.

Considerando que “em muitos países ainda estão em vigor as regras de confinamento, que tornam impossível a presença de fiéis nas igrejas”, a Santa Sé - consciente das dificuldades que isso implica, “encoraja o recurso aos meios de comunicação social e à difusão mediática das celebrações presididas pelo bispo", tal como foi proposto a 25 de março de 2020, por decreto desta congregação.