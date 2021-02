Fundação AIS lança cadeia de oração pelo fim da pandemia e daperseguição religiosa

A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS) está a desafiar os portugueses, neste início de Quaresma, a rezarem o terço pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia.

“São duas epidemias de consequências devastadoras: o coronavírus e a perseguição religiosa”, indica a instituição pontifícia em comunicado, lembrando que “é importante não esquecer o drama dos Cristãos perseguidos no mundo por causa da sua fé”.

“Um drama que se acentua ainda mais em muitos países, dadas as consequências devastadoras que a epidemia do coronavírus está a provocar também ao nível económico”, acrescenta a AIS, acrescentando que as comunidades cristãs, “nos países onde a Igreja mais sofre, são normalmente muito pobres, dependendo de trabalhos ocasionais, duros e mal pagos. Trabalhos que permitem apenas a mera subsistência”.

“A crise económica motivada pela Covid-19 está a arrastar muitas dessas famílias cristãs para uma situação aflitiva de pobreza total”, alerta a fundação, propondo aos portugueses a recitação do terço, durante a Quaresma, por todos os que sofrem.

“Todos podemos oferecer um pouco do nosso tempo, rezando pelos que mais sofrem”, afirma Catarina Martins de Bettencourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, citada no comunicado.