Bispo pede “resistência e imaginação” em Quaresma marcada pelo confinamento

O bispo de Santarém escreveu uma mensagem à sua diocese, pedindo “resistência e imaginação” na vivência da Quaresma 2021, que se inicia esta quarta-feira, num momento marcado pelo confinamento.

“Infelizmente, por força da pandemia em que nos encontramos, não podemos dar início à Quaresma com a normalidade de participação nas celebrações da Eucaristia e também não sabemos como será a celebração da Páscoa”, assinala D. José Traquina, num texto enviado hoje à Agência Ecclesia.

“Aproveitemos este tempo, com resistência e imaginação, dando lugar à escuta da Palavra de Deus e aos exercícios quaresmais do jejum, oração e esmola que nos aproximam mais de Deus e uns dos outros”, acrescenta.

O responsável católico sublinha que, a 19 de março, “em plena Quaresma”, vai ter início o ano especial dedicado à Família e à exortação “Amoris Laetitia” do Papa Francisco, sugerindo que em cada casa “haja um lugar de destaque para colocar a Bíblia e todos os dias se dedique um tempo de escuta da Palavra de Deus”.

“Não podendo participar nas celebrações na Igreja Paroquial, na casa onde reside pode colocar-se, também, um crucifixo na proximidade da Bíblia e um mealheiro para ir deixando o correspondente às renúncias dos membros da família”, indica também.

O bispo de Santarém reflete sobre as práticas tradicionais do jejum, a oração e a esmola, ligados à preparação para a Páscoa, precisando que o jejum, em particular, é “proposto para abrir o coração” e manifestar proximidade aos “800 milhões de pobres do mundo que passam fome”.

D. José Traquina anuncia a Cáritas Diocesana como destino do contributo penitencial ou a renúncia quaresmal, com que cada católico se associa, através dos seus donativos, a causas solidárias estabelecidas em cada diocese.

“No ano passado a Cáritas Diocesana ficou sem o apoio do peditório público de rua e o das igrejas, porque não aconteceram. Este ano, muito provavelmente, também não terá esse apoio. Assim, a Renúncia Quaresmal deste ano 2021, consultado o Conselho Presbiteral da Diocese, será orientado para a Cáritas Diocesana de Santarém para que possa responder às emergências que vão aumentando”, explica.

Em 2020, a Diocese de Santarém orientou a sua renúncia quaresmal para a Diocese de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, através dos Missionários da Boa Nova, num total de 22 500 euros.

“Graças ao apoio da Diocese de Santarém, conseguimos assistir mais de 200 famílias com alimentação. Entretanto, no passado dia 27 de janeiro, inauguramos um novo programa de assistência no âmbito psicossocial. Com este programa vamos acompanhando as famílias de deslocados, sobretudo no que se refere à escuta e à assistência psicológica”, relatou o padre Ricardo Marques, missionário da Boa Nova.

A Quaresma é um tempo de 40 dias que se inicia esta quarta-feira, com a celebração das Cinzas, marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência como preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão (4 de abril, em 2021).