Bispo de Aveiro destina renuncia quaresmal ao Fundo de Emergência Social da Cáritas

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, apresenta o tempo litúrgico da Quaresma como um “momento forte para rever a caminhada”.

Na sua mensagem para a Quaresma, intitulada "Deixai-vos transformar pelo Senhor da vida", D. António afirma que "a vida cristã compara-se a uma caminhada que deve ser percorrida na escuta atenta de Deus e na observância dos seus planos. Jesus veio para curar o coração do homem, para dar a salvação, e pede a fé n’Ele. É preciso criar-se uma consciência cristã capaz de fomentar intenções, hábitos e comportamentos em conformidade com a sua Palavra".

O responsável pela diocese de Aveiro lembra que “no Evangelho vemos o olhar de Jesus pousar com especial benevolência sobre aqueles que o mundo não vê ou não quer ver, aqueles que estão privados do necessário para viver, do pão e da esperança, do trabalho e da dignidade, de alguém que os ame e restitua vida”.

“No contexto de preocupação em que vivemos devido à pandemia Covid-19, onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação”, observa D. António Moiteiro, mas, citando o Papa Francisco, escreve que “o tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus, que continua a cuidar da sua Criação, não obstante nós a maltratarmos com frequência”.

D. António Moiteiro informa que fará todas as terças-feiras da Quaresma, às 21h00, uma reflexão sobre o Evangelho de S. Marcos, o evangelista do ano. Os temas podem ser acompanhados no site da diocese.

O bispo de Aveiro aborda também o plano pastoral da diocese que “continua a prestar atenção à família” e neste contexto propõe que “este tempo seja propício à constituição de uma pequena equipa de pastoral familiar que, juntamente com o pároco e a equipa diocesana, possa ajudar a viver as alegrias e as dificuldades das famílias”.

Na sua mensagem, o prelado elucida ainda que “a prática da esmola representa uma forma concreta de socorrer quem se encontra em necessidade”, acrescentando que esse aspeto “concretiza-se na chamada renúncia quaresmal que cada fiel é chamado a fazer para partilhar os bens materiais com os mais necessitados”.

“Este ano, o produto desta renúncia, na nossa diocese de Aveiro, será destinado ao Fundo de Emergência Social, da Cáritas Diocesana, como forma de partilha com os que mais sofrem os efeitos desta pandemia”, indica o prelado.

A finalizar, D. António Moiteiro deseja que o tempo litúrgico, que hoje se inicia, “seja para cada cristão tempo de autêntica conversão e de conhecimento intenso do mistério de Cristo, que veio para nos dar vida e vida em abundância”.