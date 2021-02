Sérgio Conceição: "Temos de perceber porque não jogamos sempre com esta mentalidade"

Sérgio Conceição espera que os jogadores do FC Porto saibam transportar a qualidade e mentalidade demonstradas na vitória (2-1) frente à Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para o campeonato, em que não tem tido bons resultados.

"Foi um jogo sólido da nossa parte. Agora temos de perceber duas coisas fundamentais: isto ainda não acabou, está a meio; e o porquê de não jogarmos sempre com este tipo de atitude e mentalidade", sublinhou o técnico portista, no final da partida frente aos italianos.

Sérgio Conceição assumiu que se referia ao campeonato e nomeadamente ao último jogo, frente ao Boavista (2-2), "principalmente os primeiros 45 minutos", pelos quais o treinador já teve oportunidade de "demonstrar o [seu] desagrado" aos jogadores:



"Uma equipa que quer estar em todas frentes, uma equipa que tem a história e faz parte de um clube como o FC Porto não pode em qualquer momento ou dependendo do jogo ou do adversário ou de uma individualidade ou outra, mudar o comportamento. O comportamento tem de ser sempre no máximo, no limite. É esse trabalho também que por vezes é difícil para os treinadores: manter esta gente toda em 'red line'."

Para Sérgio, a qualidade da equipa traduz-se não "na espetacularidade do jogo ou de uma ação individual, mas na mentalidade".