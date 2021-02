Sérgio Conceição queria o 3-0 e admite "amargo de boca" pelo 2-1

Sérgio Conceição considera que o 3-0 teria sido um resultado mais justo para o FC Porto, frente à Juventus, em vez do 2-1 final.

Em declarações à Eleven Sports, o treinador deu os parabéns aos jogadores, "os grandes obreiros" desta importante vitória na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

"Penso que a Juventus só aos 70 minutos teve um remate perigoso pela primeira vez. Estamos a falar do campeão italiano, com alguns dos melhores jogadores do mundo. É a prova mais evidente de que fizemos um jogo muito forte, com organização defensiva muito forte, não para ficar lá atrás mas para explorar o ataque, e podíamos ter feito o 3-0. Fica o amargo de boca pelo golo sofrido, os jogadores não mereciam."

Sérgio Conceição salientou, ainda, que "não foi por acaso" que o FC Porto entrou praticamente a ganhar (golo de Mehdi Taremi logo ao primeiro minuto) e que "estava tudo trabalhado", nomeadamente a "pressão alta sobre o adversário" que resultou nos dois golos.

"Os jogadores interpretaram perfeitamente o que queríamos. Fizemos o 1-0, mas continuámos sempre muito bem organizados, fosse num bloco mais alto ou, por vezes, mais baixo. Condicionámos o Rabiot, que é muito importante na circulação da Juventus, e entregámos a construção ao Chiellini, e mesmo nas laterais estivemos muito fortes", vincou.