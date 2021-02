FC Porto derrota Juventus e abre janela dos "quartos"

O FC Porto deu um passo importante rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao derrotar a Juventus, em casa, por 2-1, na primeira mão dos "oitavos".

Se houvesse público no Estádio do Dragão, a festa teria começado logo ao primeiro minuto, quando Mehdi Taremi aproveitou um mau atraso de Rodrigo Bentancur para inaugurar o marcador e surpreender a Juventus, que teve o português Cristiano Ronaldo no onze.

Também ao primeiro minuto da segunda parte, Wilson Manafá acelerou pela direita, deixou Alex Sandro e Weston McKennie para trás e serviu Moussa Marega, que encostou com tranquilidade para o segundo golo.

O FC Porto foi superior durante o jogo quase todo, tendo conseguido manietar a Juventus com uma estratégia estranguladora. Contudo, a nódoa caiu mesmo no melhor pano do jogo: ao primeiro erro de monta da defesa portista, Adrien Rabiot aproveitou para assistir Federico Chiesa, que reduziu a desvantagem da Juventus na eliminatória.

Um resultado positivo, ainda que algo perigoso, dado que "bastará" à Juventus vencer por 1-0, em Turim, a 9 de março, para virar a eliminatória. Ainda assim, a equipa de Sérgio Conceição tornou o sonho dos quartos de final numa possibilidade bem real.

