​“Única razão” para atrasos na vacinação é incapacidade das farmacêuticas, diz MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os atrasos na vacinação contra a Covid na Europa devem-se apenas ao incumprimento contratual das empresas que produzem a vacina.



“O processo está em curso com as dificuldades conhecidas, na origem das quais uma e uma única razão: a incapacidade de várias das empresas contratadas, e em particular da Astrazeneca, em cumprir as metas que contratualmente e livremente assinaram”, disse Augusto Santos Silva.

O governante explicou que, decorrentes destes problemas, “a provisão de vacinas disponíveis neste semestre será bastante inferior aquela que estava contratualmente estabelecido”.

Santos Silva referiu especificamente a Astrazeneca, adiantando que, no caso português, em linha com a “generalidade dos estados-membros”, Portugal vai dispor no segundo trimestre “de cerca de metade do número de doses com que inicialmente se contava”.

Apesar de reconhece estas dificuldades, o responsável pela diplomacia portuguesa não tem dúvidas que todo o processo correria pior se não tivesse existido a decisão de procuração comum por parte da União Europeia.

“A solução europeia é a melhor solução e é a solução que defende os interesses da União Europeia como um todo e, em particular, dos estados membros da União Europeia que não são grandes economias, nem grandes estados”, disse Santos Silva, reconhecendo benefícios particulares para Portugal.

“Portugal, e muitos outros estados membros, estaria muito pior se não tivesse havido esta decisão de colocar toda a capacidade negocial da União Europeia ao serviço de todos e se não tivesse havido esta decisão de proceder uma distribuição das vacinas cujo único critério é a respetiva população”, acrescentou.