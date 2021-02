Subdiretor-geral de Saúde defende flexibilidade nos rastreios e nos testes

É preciso ter flexibilidade e adaptar os modelos às emergências, seja em termos de testes, seja no que diz respeito a rastreios. Foi o que defendeu esta quarta-feira, no Parlamento, o atual subdiretor de saúde, Rui Portugal, que foi ouvido na sua qualidade de antigo coordenador do gabinete de crise para a Covid-19 que funcionou no verão passado para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Tendo situações excecionais, devemos ter práticas que sejam adaptativas, ou seja ouvi muito e muitos e muitos defender a necessidade de recursos que são os recursos relativamente a práticas que são as práticas correntes de situações normais, Não concordo. Há que estabelecer com garantias de segurança novos procedimentos, procedimentos de partilha com outras instituições e procedimentos simplificados que possibilitem ter controlos atempadamente com os recursos e riquezas do país”, disse Rui Portugal, assumindo que há divergências no domínio dos testes e dos rastreios, como a Renascença noticiou.

Rui Portugal, que como coordenador do gabinete de crise para Lisboa e Vale do Tejo usou rastreios e testes para conter os surtos na região de lisboa e vale do Tejo. coloca-se do lado do Governo, no que diz respeito à necessidade de adaptação dos procedimentos nos rastreios, com a simplificação dos inquéritos e o recurso a outras instituições, como as Forças Armadas ou as câmaras municipais, como foi feito na Administração Regional de Saúde do Norte.

“Não tenho uma opinião rígida – e vou ser honesto: a saúde pública tem-na – relativamente àquilo que é a necessidade de rastreadores com modelos muito rígidos. Não é necessário termos modelos rígidos, perdendo com isso boas práticas. Não é necessário, repito. E tem havido muita informação e muito debate e muito incisivo como se só houve um modelo. E repito: não é verdade que só há um modelo”, afirmou de forma veemente.

“O modelo é adaptativo. É verdade que temos de ter rastreadores e é verdade que temos de ter rastreadores que tenham de ter competências relativamente a esta flexibilidade: temos mais hoje, temos menos amanhã. Não é rastreadores ad hoc. Devemos introduzi-lo relativamente ao sistema, mas não é preciso ficarmos com um número de rastreadores impressionante”, acrescentou. Ou seja, defende um modelo em que seja possível recorrer a rastreadores com alguma formação (a que foi dada no Porto implica cerca de 20 horas formativas), mas que pertençam a outras instituições e possam regressar a elas quando não for necessário, sem que com isso o país fique com um quadro de rastreadores desnecessários em situação normal.

Também no próprio inquérito epidemiológico, Rui Portugal entende que não é preciso ter um modelo único. “Os inquéritos epidemiológicos podem ser feitos de diferentes formas que podem ter níveis de segurança aceitáveis relativamente a determinadas situações epidemiológicas que exigem recursos diferenciados em função do nível” de pandemia, disse o subdiretor-geral de Saúde.