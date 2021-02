O que sabemos sobre o caso Valentina. Pai e madrasta começam a ser julgados

Uma das agressões, na zona da cabeça, levou a menina a ter convulsões e causou uma hemorragia interna, que acabaria por a matar várias horas mais tarde. Durante todo esse tempo a menina foi deixada no sofá da residência “entregue a si própria”, até que morreu.

Depois de três dias de buscas, terá sido o pai de Valentina, Sandro Bernardo, a confessar a autoria do crime à Polícia Judiciária, informando de seguida onde tinha sido ocultado o corpo. Poderá manter a mesma versão durante o julgamento que agora começa ou optar por outra estratégia de defesa.

Na manhã de quinta-feira, 7 de maio de 2020, o pai de Valentina dirigiu-se ao posto da GNR em Peniche e deu conta do desaparecimento da sua filha de nove anos. Começaram então buscas pela menina.

Começa esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, o julgamento do pai e da madrasta de Valentina, a menina de nove anos que foi assassinada perto de Peniche. Conheça aqui os detalhes de um dos casos que mais chocou Portugal em 2020.

Na altura Valentina estava em casa do pai, em Atouguia da Baleia, juntamente com três irmãos – um rapaz de 12 anos, uma menina de quatro anos e um bebé de seis meses.

Nas primeiras declarações feitas depois da detenção dos dois adultos, a Polícia Judiciária disse que não tinha sido possível determinar se os outros menores tinham assistido ao crime. No entanto, a imprensa avança que o testemunho do irmão mais velho foi importante para o desfecho do caso.

Depois de morta, o pai terá levado o corpo da sua filha para uma zona de eucaliptal e escondido atrás de uns arbustos.

Onde estão Sandro e Márcia?



Depois de apresentados a Tribunal, em Leiria, no dia 12 de maio, Sandro e Márcia Bernardo ficaram em prisão preventiva e aí permanecem.

Já dentro do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, Sandro Bernardo terá tentado por duas vezes suicidar-se, mas sem sucesso. Noutra ocasião escreveu uma carta ao irmão a culpar a sua mulher, madrasta da Valentina, pelo crime. Entretanto, perdeu a tutela das suas outras duas filhas.