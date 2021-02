Mais 127 mortos, 2.324 infeções e novo recuo de internados com Covid-19

Veja também:

O boletim da Direção-Geral da Saúde aponta para 127 mortos e 2.324 novas infeções nas últimas 24 horas.

O documento refere ainda novo recuo de internados. Há agora 4.137 pessoas internadas com Covid, menos 345 do que ontem, das quais 719 em cuidados intensivos (menos 33 do que ontem). É o dia com menos internados desde o dia 12 de janeiro, em que havia 4.043 internados, dos quais 3.444 estavam em enfermaria e 599 em cuidados intensivos.

Os casos ativos também sofrem nova quebra. Há menos 3.145 casos ativos da doença, para um total de 92.175.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo regista 1.224 novas infeções (53%), o Norte 482 (21%), o Centro 367, o Alentejo 108, o Algarve 101. Nas regiões autónomas, a Madeira registou 34 novos casos e os Açores oito.

A distribuição geográfica das vítimas mortais acompanha aproximadamente estes números. Mais de metade das 127 mortes registadas, aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo (71 mortes - 56%) e no Norte 22 (17%).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 790.885 casos da doença, dos quais 683.061 recuperaram e 15.649 morreram.

Na atualização diária sobre a evolução do plano de vacinação, a Direção-Geral da Saúde informa que já foram administradas 556.331 vacinas, 209.318 mil pessoas já com as duas doses tomadas e 347.013 com a primeira dose.