"Hoje ofereço eu”. Campanha quer apoiar produtores de vinho e restauração do Alentejo

Arranca na próxima sexta-feira, dia 19, a campanha “Hoje ofereço eu”, iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) para “auxiliar, simultaneamente, os produtores de vinho e a restauração da região”, promovendo “o consumo de vinho, no contexto de pedidos de entrega de refeições ao domicílio”.



Numa nota enviada à Renascença, a CVRA justifica esta ação com “a desaceleração de mais de 50% das vendas de vinho registadas em 2020”, motivada, fundamentalmente, “pela contração da atividade da restauração e do turismo”, tendo em conta que os produtores, dependentes deste setor para o escoamento dos seus produtos, “se encontram em situações financeiras precárias.”

“Estamos a viver uma situação sanitária excecional, cujo combate obrigou à paralisação da restauração e à consequente quebra de vendas de vinho, nos restaurantes”, relata o presidente da CVRA, Francisco Mateus.

Para contrariar este cenário, e fazendo fé na máxima de que “juntos somos mais fortes”, o responsável acredita que a iniciativa “fará a diferença na promoção dos excelentes vinhos e restaurantes da nossa região”, possibilitando “fazer face a este enorme desafio”.

Em termos práticos, os restaurantes que quiserem aderir vão ter que definir, todas as semanas, “o menu para a iniciativa, selecionando um prato da sua ementa e harmonizando-o com uma garrafa de vinho alentejano da sua carta.”

Por cada pedido, “será oferecida uma segunda garrafa de vinho de um produtor vitivinícola da região distinto.”

“Ao oferecermos uma garrafa diferente daquela pela qual o consumidor optou”, complementa Francisco Mateus, “estaremos a dar-lhe a conhecer novos vinhos e a permitir que esse produtor estabeleça um contacto profícuo com um restaurante no qual ainda não vendia o seu produto.”

Por outro lado, a campanha “Hoje ofereço eu”, pretende alterar as tendências de consumo, promovendo os pedidos de vinho em “delivery”, minimizando “as quebras registadas nas vendas de vinho”, em Portugal, além de estimular “as relações entre a restauração e os agentes económicos vitivinícolas”, assim como “levar a casa dos alentejanos marcas distintas, demonstrando a versatilidade da região.”

O presidente da CVRA espera que, a longo prazo, a iniciativa resulte “num maior volume de vendas dos vinhos da nossa região e numa maior liquidez das empresas vitivinícolas”.

A campanha arranca na sexta-feira, dia 19, e os produtores e restaurantes associados podem ser consultados nas redes sociais dos Vinhos do Alentejo.

Ao abrigo da legislação em vigor, no âmbito do decreto do Estado de Emergência, a venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir das 20:00, “pelo que todos os pedidos feitos no âmbito desta campanha devem ser anteriores a este horário”, alerta a CVRA.