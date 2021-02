Bastonário da Ordem dos Médicos diz que relatório da vacinação tem de ser mais específico

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, saúda a divulgação do primeiro boletim informativo da DGS sobre a vacinação contra a Covid-19, mas avisa, no entanto, que o documento tem de ser mais específico e sublinha que houve duas situações que o surpreenderam.

“Em primeiro ligar, não haver no relatório qualquer referência aos profissionais de saúde e, em especial, às pessoas que estão na linha da frente, os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, entre outros. Em segundo lugar, surpreendeu-me, também, o número de pessoas novas, que é aquela que mais foi vacinada até agora, quer com a primeira dose quer com a segunda dose”, diz Miguel Guimarães.

Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos admite que possa ser difícil a inclusão desses dados, a nível nacional, estratificados, por exemplo, por profissões, mas defende que é importante fazê-lo, para um cabal esclarecimento da situação.

“Eu lembro que a OMS veio lançar a questão dos 80, 80, 80; ou seja, que 80% dos profissionais de saúde estivessem vacinados e 80% das pessoas com mais de 80 anos estivessem vacinadas. Só conseguimos saber isso, se tivermos dados objetivos”, sublinha.