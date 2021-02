Morreu Rush Limbaugh, amigo de Trump e um dos mais influentes radialistas dos EUA

Morreu Rush Limbaugh, um dos mais influentes e controversos locutores de rádio dos Estados Unidos.

Conhecido por ser uma das figuras centrais no desenho atual do Partido Republicano, Limbaugh morreu esta quarta-feira, aos 70 anos de idade, depois de uma longa luta contra um cancro do pulmão.

O anúncio foi feito pela mulher do radialista, Kathryn, no programa apresentado pelo o marido, o ‘The Rush Limbaugh Show’, o mais ouvido dos EUA, no ar desde 1988.

"Perder um ente querido é terrivelmente difícil, mais ainda quando esse ente querido é maior do que a própria vida (…) O Rush será para sempre o maior de todos os tempos”, disse.

Todas as semanas, mais de 27 milhões de pessoas sintonizavam o programa.

Rush Limbaugh tomou conhecimento da doença em janeiro de 2020, tendo, nessa altura, sido galardoado pelo, então, Presidente Donald Trump com a Medalha da Liberdade.

Limbaugh teve, inclusive, direito a uma referência no discurso do Estado da União com Donald Trump a agradecer as “décadas de devoção incansável” aos EUA.

Enquanto locutor influente, Rush Limbaugh contribuiu para aumentar a influência de Donald Trump antes da eleição presidencial de 2016, tendo sido o primeiro a levar a sério a candidatura do magnata e antiga estrela de reality shows, quando várias figuras de proa do Partido Republicano olhavam para essa possibilidade com sérias reservas.

Apesar dos desentendimentos ocasionais com Trump, já depois da eleição para a Casa Branca, Limbaugh nunca escondeu ser um defensor do antigo Presidente norte-americano.