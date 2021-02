Open da Austrália volta a ter público nas meias-finais

O Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada de ténis, vai voltar a ter público nas bancadas durante as meias-finais em Melbourne Park, depois do confinamento decretado no estado de Victoria, devido a um surto de covid-19.

O primeiro torneio do Grand Slam arrancou em 8 de fevereiro com as portas abertas a 30 mil pessoas por dia, cerca de metade da capacidade habitual em anos anteriores, mas um surto de casos positivos ao novo coronavírus num hotel destinado a quarentenas levou o governo de Victoria a decretar, no dia 13 fevereiro, um confinamento geral de cinco dias, fechando assim as portas de Melbourne Park até à conclusão dos quartos de final.

Controlado o surto, as autoridades sanitárias aliviaram as medidas restritivas e a organização do ‘major’ dos Antípodas recebeu autorização para receber até 7.477 espetadores por sessão nas meias-finais