Open da Austrália. Medvedev vence Rublev e qualifica-se para as meias-finais

O tenista russo Daniil Medvedev, número quatro mundial, qualificou-se para as meias finais do Open da Austrália, ao vencer o seu compatriota Andrey Rublev por três ‘sets’ a zero.

Na Rod Laver Arena, Medvedev, de 25 anos, venceu o oitavo do ranking mundial pelos parciais 7-5, 6-3 e 6-2, numa partida que durou duas horas e cinco minutos.

Medvedev segue assim para a sua primeira meia-final deste ‘grand slam’, onde deverá encontrar o vencedor da partida entre o grego Stefanos Tsitsipas e o espanhol Rafael Nadal.