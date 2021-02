Paulo Fonseca teve de alertar jogadores da Roma para a qualidade do Braga

Paulo Fonseca revelou, esta quarta-feira, que teve de avisar o plantel da Roma que terá pela frente um "jogo dificílimo" com o Sporting de Braga, formação que já orientou, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Os jogadores estão alertados para a qualidade do Braga e para um jogo difícil. Provavelmente, muitos [jogadores nossos] não acompanham o campeonato português e foi preciso alertá-los para esta equipa do Braga. Vai ser um jogo dificílimo, em que teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer", disse o técnico português, de 47 anos, na conferência de antevisão ao jogo.

Paulo Fonseca antecipou um "jogo aberto", já que, a seu ver, o terceiro classificado da Série A e o terceiro da Liga portuguesa são equipas com "matriz ofensiva", que "pressionam alto, não se remetem à defesa e gostam de ter a iniciativa do jogo".



O treinador avisou, também, que a eventual superioridade da sua equipa no "plano teórico" pode-se esbater "no plano prático". Os bracarenses têm, na sua perspetiva, capacidade para "lutar com qualquer equipa".



"Temos de nos focar na qualidade coletiva do Braga: é uma equipa extremamente organizada e forte. Se virmos os resultados do Braga com as grandes equipas portuguesas [Sporting, FC Porto e Benfica], podemos confirmar isso", considerou.

Paulo Fonseca assumiu, ainda, ser "especial" voltar a Braga, para defrontar o clube pelo qual venceu a Taça de Portugal e atingiu os quartos de final da Liga Europa na época 2015/16.

O Sporting de Braga-AS Roma está marcado para quinta-feira, às 17h55, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de István Kovács, da Roménia.