Liga Europa. Carvalhal quer levar vantagem para a segunda mão em Roma

O treinador Carlos Carvalhal quer que o Sporting de Braga chegue "em vantagem" à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, diante dos italianos da Roma, que classificu de "top europeu".

Segunda classificada no grupo G da prova europeia, a formação portuguesa recebe, na quinta-feira, a equipa romana, vencedora do grupo A, em jogo da primeira mão, e o técnico minhoto disse acreditar no "caráter" e na "qualidade" dos seus pupilos para vencer o jogo ou manter, pelo menos, a eliminatória em aberto frente a "uma grande equipa".

"Vamos defrontar uma equipa de 'top' europeu. Do outro lado, o Sporting de Braga é uma equipa de grande caráter. Temos jogadores que aspiram o topo de futebol, com abnegação e qualidade para defrontar 'olhos nos olhos' a Roma. Queremos ficar dentro da eliminatória para o segundo jogo, porque nada se vai decidir amanhã [quinta-feira]. Se possível, queremos ir para a segunda mão em vantagem", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 17h55.

Convicto de que tanto o Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga portuguesa, como a Roma, terceira da Série A italiana, vão entrar em campo para atacar e "tentar fazer golos", Carlos Carvalhal reconheceu os "pontos fortes e as vulnerabilidades" do adversário, mas admitiu que os italianos também detêm esse conhecimento face aos 'arsenalistas' e elogiou o seu treinador, o português Paulo Fonseca.

"Se houvesse alguma dúvida [da qualidade da Roma], o treinador fica sozinho quando há paragens internacionais [para as seleções]. Mas há muito mais do que qualidade individual. Há um coletivo muito forte, com um treinador muitíssimo bom, que promove uma identidade própria que conhecemos bem. Têm uma dinâmica ofensiva muito forte, Também têm tido algumas oscilações no processo defensivo", disse.

O 'timoneiro' bracarense disse ainda sentir um "orgulho muito grande" pelo rendimento que os seus jogadores têm apresentado no último mês, com "jogos de três em três dias" - desde 17 de janeiro, a equipa realizou nove jogos, tendo vencido seis, empatado dois e perdido um, com o Sporting, na final da Taça da Liga (1-0).

"O nosso nível é altíssimo. Estamos confiantes. Não estamos cansados. Mas, em vez de ter 10 jogos nos últimos 30 dias, preferia ter quatro ou cinco. Mas esta é a realidade. O calendário apertou neste ano", salientou.