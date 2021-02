Conselho de Arbitragem esclarece. Lances como o de Luis Díaz e David Carmo não dão expulsão

O Conselho de Arbitragem esclareceu o corpo de arbitros que lances como o de Luis Díaz e David Carmo não darão lugar a expulsão, noticiou o jornal "Record".

Luis Díaz fez um remate e, ao pousar o pé no chão, atingiu David Carmo, que fraturou a tíbia e o perónio. Depois de recorrer ao videoárbitro, Luís Godinho expulsou o colombiano com vermelho direto.

Na terça-feira, durante a segunda "Ação de Reciclagem e Avaliação" da época, o Conselho de Arbitragem esclareceu os árbitros que o lance não deve ser castigado com um cartão vermelho, caso se repita. O CA reconhece e aceita, no entanto, a decisão de Luís Godinho no jogo.

De acordo com a publicação, o Conselho de Arbitragem pede aos árbitros que sejam minuciosos, dando o exemplo da mão de Evanilson no golo anulado ao FC Porto contra o Boavista, e apelam a que os juízes levem o tempo necessário a consultar as imagens, e pedem maior controlo em relação aos elementos no banco de suplentes.

Reveja o lance da expulsão de Luis Díaz