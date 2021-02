Xavi não esconde sonho de treinar o Barcelona

O antigo jogador Xavi Hernández não esconde que sonha voltar ao Barcelona, desta vez enquanto treinador da equipa principal.

O ex-médio, hoje com 41 anos, é um dos produtos da formação do Barcelona e somou 17 temporadas na equipa principal do clube catalão, tendo apontado 86 golos em 767 jogos, tornando-se numa das maiores lendas do emblema.

Xavi terminou a carreira no Catar, no Al-Sadd, nos últimos quatro anos da carreira, clube que passou a orientar após o fim da carreira, em 2019, tendo conquistado sucesso interno no clube. Em declarações à FIFA, Xavi diz que respeita o atual treinador, Koeman, mas não esconde o sonho de treinar o Barcelona, recordando as eleições do clube em breve.



"Estou no Al-Sadd e estou muito bem. É o melhor clube do Catar, mas amos ver o que irá acontecer no futuro. Já disse várias vezes que gostaria de ser treinador do Barcelona, mas sempre respeitei o treinador atual, Ronald Koeman, e o clube. Eles vão ter eleições e vamos ver qual será o próximo presidente, mas é claro que tenho o sonho de orientar o Barcelona", afirmou.

O Barcelona está a realizar mais uma temporada aquém das expetativas e prepara-se para perder Lionel Messi no fim da época, a custo-zero. O clube catalão está em desvantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de perder 4-1 em casa com o Paris Saint-Germain, foi eliminado da Taça do Rei e está a oito pontos do líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos no campeonato.