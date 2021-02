Thierry Henry pode trocar MLS pela II Liga inglesa

O Bournemouth, que milita no Championship, II Liga inglesa, pretende negociar com Thierry Henry, para que o francês seja o seu novo treinador, segundo avança a "Sky Sports", esta quarta-feira.

Os "cherries" têm estado à procura de novo treinador, depois de terem despedido Jason Tindall no início de fevereiro. Um dos alvos preferenciais é Thierry Henry, que atualmente treina os canadianos do CF Montréal, da MLS, Liga de futebol dos Estados Unidos.

O Bournemouth encontra-se, atualmente, no sexto lugar do Championship, em zona de apuramento para o "play off" de promoção, com 46 pontos, a 12 do atual líder, o Norwich City. Tindall foi despedido após uma série de apenas três vitórias em 10 jogos. Contudo, ainda foi a tempo de apurar os "cherries" para os quartos de final da Taça de Inglaterra, em que vai defrontar o Southampton.

Thierry Henry, antigo internacional francês e lenda do Arsenal, enquanto jogador, apurou o Montréal para os "play offs" da MLS de 2020.