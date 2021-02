Paris Saint-Germain só vende Mbappé por 200 milhões

Kylian Mbappé só sai do Paris Saint-Germain por 200 milhões de euros, ou a custo-zero, caso o internacional francês decida não renovar contrato com o clube da capital. O jornal "Le Parisien" revela os planos do PSG em torno do jovem Mbappé, no dia seguinte a mais uma exibição de gala, com um "hat-trick" apontado ao Barcelona, no Camp Nou.

O Real Madrid é um dos mais interessados em Mbappé, mas o clube francês está a negociar uma renovação de contrato com o avançado de 22 anos, sendo que o atual vínculo dura até ao final da próxima época, até junho de 2022.

O jornal revela que Mbappé procura ser a grande figura da equipa, como já chegou a anunciar publicamente em algumas entrevistas, algo que poderá não ser fácil com a presença de Neymar no plantel, que se prepara também para renovar contrato com o PSG.

Caso Mbappé fique no PSG, o clube só vende o jogador por 200 milhões de euros, sendo que Mbappé exigiria um salário superior a 30 milhões de euros anuais, o que pode limitar o número de pretendentes. Depois da exibição em Barcelona, Mbappé revelou que está ainda a refletir sobre o seu futuro.

"Seria estúpido decidir o meu futuro só num jogo. Estou a refletir para o longo-prazo, sempre disse que estava feliz aqui no PSG e este jogos ainda me faze mais feliz", disse, sem adiantar mais detalhes.

Kylian Mbappé chegou ao PSG em 2017, tendo custado 145 milhões de euros ao clube, pagos ao Mónaco, clube onde foi formado. Em três épocas, o avançado de 22 anos soma 111 golos em 153 jogos disputados.