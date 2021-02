Luís Castro não está preocupado com renovação do contrato

Luís Castro não está "nem um pouco" preocupado por ainda não ter sido convocado pelo Shakhtar Donetsk a negociar a renovação de contrato, que termina no final da presente temporada.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador português mostrou-se mais focado em preparar o jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com o Maccabi Tel-Aviv, do que em pensar se continuará no campeão da Ucrânia na próxima época.

"Neste momento, a questão do contrato não me preocupa nem um pouco. Os nossos pensamentos estão apenas no próximo jogo. Em situação alguma vou pensar agora no contrato", frisou.

Luís Castro salientou, de qualquer forma, que tem a certeza que terá trabalho como treinador na próxima temporada: "Onde, veremos depois. O importante é que todos os dias de trabalho terminem com a consciência tranquila. Não me preocupo com o resto."

O Shakhtar Donetsk defronta o Maccabi Tel-Aviv na quinta-feira, às 20h00, em Israel. A segunda mão será a 25 de fevereiro, na Ucrânia.