Pais com filhos pequenos vão poder trocar teletrabalho pelo apoio

O Governo vai alargar os apoios aos pais com alunos em ensino à distância. Assim, quem tem crianças até ao 4.º ano de escolaridade vai poder deixar o teletrabalho para tomar conta dos filhos enquanto as escolas estiverem fechadas.

De acordo com os jornais Público e Negócios, esta é uma das alterações que o Governo tenciona propor esta quarta-feira na reunião com os parceiros sociais, em resposta a iniciativas da oposição que ameaçam impor a mudança das atuais regras.

Até agora, pais que tinham de ficar em casa com os filhos menores de 12 anos recebiam o chamado “apoio extraordinário à família”, que corresponde a 66% do salário base. Atualmente, o apoio não é atribuído quando as funções do progenitor são compatíveis com teletrabalho.

O Executivo quer “dar resposta às situações em que há uma maior dificuldade para o trabalhador em compatibilizar o desempenho das funções em teletrabalho e a necessidade de prestar assistência à família”, adiantou fonte governamental ao Público.



Outra novidade é que o valor pago pode subir para os 100% nos casos de famílias monoparentais ou nos casos em que pai e mãe alternem esse apoio às crianças.



Escreve o mesmo jornal, que o objetivo é “promover o equilíbrio entre homem e mulher no desempenho do apoio à família” e incentivar os pais a dividirem o apoio dado aos filhos em casa.