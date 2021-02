Amigável entre Portugal e Brasil em 2022 à vista

As seleções portuguesa e brasileira de futebol poderão defrontar-se num jogo particular em 2022, no âmbito do Bicentenário da Independência do país sul-americano, disse esta quarta-feira à agência Lusa o embaixador português em Brasília.

A possibilidade de o jogo acontecer em território brasileiro foi abordada na quinta-feira, aquando da primeira viagem oficial do embaixador Luís Faro Ramos ao Rio de Janeiro, na qual teve uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Tive uma reunião muito boa e alargada com a CBF e gostaria de salientar que falei com os seus responsáveis sobre a possibilidade de, em 2022, fazermos no Brasil um jogo de futebol entre as seleções A de Portugal e do Brasil. É uma questão que agora vamos trabalhar", disse o diplomata.

As duas seleções já se defrontaram em 20 ocasiões, com 13 triunfos brasileiros, quatro portugueses e três empates, a última das quais em 11 de setembro de 2013, nos Estados Unidos, onde a formação canarinha, comandada por Luiz Felipe Scolari, que também foi selecionador de Portugal, venceu a equipa das quinas, de Paulo Bento, por 3-1.

"É uma ideia que foi muito bem acolhida pela parte brasileira e isto teria muito interesse, porque iria ficar inserido no âmbito do Bicentenário da Independência do Brasil, que será celebrado no próximo ano. O jogo seria numa data a combinar, porque também envolve as disponibilidades de agenda de ambas as seleções. Vamos ver como conciliar o calendário", salientou o embaixador de Portugal em Brasília, que assumiu funções em dezembro último.

Segundo Luís Faro Ramos, há outros compromissos desportivos que precisam de ser levados em consideração, "como o Mundial do Catar e a Liga das Nações", frisando, no entanto, que o que "importa reter é que há interesse de parte a parte para fazer este jogo acontecer".

Da sua viagem oficial de dois dias, entre quinta e sexta-feira, fez ainda parte da agenda do embaixador uma visita ao Museu da Seleção Brasileira, ao Real Gabinete Português de Leitura, ao Museu Nacional, à Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, ou reuniões com conselheiros das comunidades portuguesas, em que foi acompanhado pelo novo Cônsul-Geral no Rio de Janeiro, Luís Gaspar da Silva.

No próximo ano, o Brasil comemora 200 anos de independência de Portugal, uma data que contará com vários eventos a decorrer no país sul-americano, como sessões solenes, seminários, exposições ou lançamento de publicações.

Para o efeito, o Congresso brasileiro instaurou uma comissão curadora do Bicentenário da Independência em 2022, que pretende "resgatar um olhar para o futuro" do país e "contar uma história viva do Brasil", segundo os senadores.