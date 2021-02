Jorge Jesus não vê na Liga Europa uma tábua de salvação para a temporada

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não vê na Liga Europa uma tábua de salvação para a temporada, em que o Benfica perdeu a Supertaça, a Taça da Liga, caiu da Liga dos Campeões e está a 13 pontos do líder FC Porto.

Em conferência de imprensa de antevisão da primeira mão dos 16 avos de final da prova contra o Arsenal, Jesus diz que o Benfica quer chegar o mais longe possível na Liga Europa, mas não se trata de uma "tábua de salvação".

"Não há tábuas de salvação. Fizemos uma Liga Europa muito boa, não perdemos nenhum jogo e sempre com a intenção de chegar o mais longe possível. É um adversário com ambições e objetivos nesta competição. Ainda bem que aqui estamos. Não se trata de uma tábua de salvação, mas sim do projeto da equipa", afirmou.

Jesus admite uma nova estratégia com três defesas centrais para contrariar o ataque do Arsenal: "Temos vindo a melhorar a nossa organização coletiva defensiva. Ainda não decidi [a tática] e hoje vou fazer o pré-jogo. O que não tenho dúvida é que temos de estar bem organizados para disputar esta eliminatória".

O Benfica quer surpreender o Arsenal, mas destaca duas peças ofensivas dos "gunners" que exigem atenção dedobrada.

"Sabemos o valor que temos e queremos ser uma equipa que vai surpreender o Arsenal. Quando estivermos a defender, quero que seja uma equipa bem estruturada para anularmos aqueles jogadores que o Arsenal tem, principalmente o Lacazette e o Aubameyang na frente", diz.

O jogo vai realizar-se em Roma devido às restrições de viagens entre Reino Unido e Portugal. Jesus admite a importância dos golos fora, mas coloca o maior foco na organização da equipa.

"É verdade que os golos fora nestas competições têm muita influência, mas não é isso que vai mudar a nossa ideia de jogo. O que pode mudar é em termos defensivos, que podemos não ser uma equipa com tantos avançados como no campeonato português. Sabemos que a equipa do Arsenal tem um ataque muito poderoso e com muita qualidade individual. Temos de fazer um equilíbrio, mas ter uma boa organização defensiva não chega. Temos de saber agredir o adversário quando tivermos bola", afirma.

Liga Europa semelhante à Champions

Jorge Jesus acredita que, a partir dos 16 avos de final, a Liga Europa "vai ser uma Champions", e acredita até que existem algumas equipas em prova com qualidade superior a algumas presentes nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Nesta Liga Europa, a partir desta eliminatória vai ser uma Champions. Aparecem adversários com mais capacidade do que algumas equipas que neste momento estão na Champions. Acho que temos capacidade para dividir esta eliminatória", termina.

O Benfica enfrenta o Arsenal na condição de visitado no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta-feira às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.