Jesus convoca 23 jogadores para defrontar o Arsenal

Jorge Jesus convocou 23 jogadores para a deslocação a Roma, onde o Benfica vai receber o Arsenal na condição de visitado, em partida a contar para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Gilberto está totalmente recuperado da fadiga muscular que o afastou do último jogo contra o Moreirense e integra a lista de convocados, depois de já ter integrado o treino desta quarta-feira sem aparentes limitações.

André Almeida e Jardel são os únicos ausentes devido a lesão. O lateral recupera da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, enquanto que o capitão brasileiro está a contas com uma rotura muscular na coxa direita.

O Benfica recebe o Arsenal no Olímpico de Roma, uma vez que as restrições de viagens entre Portugal e Reino Unido não permitem que os jogos se realizem no Emirates, nem no Estádio da Luz. O jogo está marcado para quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Helton, Svilar e Vlachodimos;



Defesas: João Ferreira, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Diogo Gonçalves, Chiquinho, Cervi, Pedrinho, Adel Taarabt, Julian Weigl, Everton, Gabriel, Rafa e Pizzi;

Avançados: Darwin, Seferovic e Waldschmidt.