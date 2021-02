Gilberto presente no último treino do Benfica antes do Arsenal

O lateral-direito Gilberto marcou presença no último treino do Benfica antes do jogo contra o Arsenal, em Roma.

Jorge Jesus orientou o último antes da viagem para a Itália e Gilberto integrou a sessão. O brasileiro falhou o jogo com o Moreirense, no domingo, por fadiga muscular e poderá ser opção para o jogo. Morato e Samaris estiveram na sessão, mas não viajam para Itália por não estarem inscritos.

Tiago Araújo e João Ferreira estiveram também integrados na sessão. Jardel e André Almeida, os únicos lesionados do plantel, falharam o treino.

O Benfica-Arsenal joga-se na quinta-feira, às 20h00, no Olímpico de Roma, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.