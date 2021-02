Conselho de Disciplina afasta Weigl do encontro com o Farense no Algarve

O Conselho de Disciplina (CD) confirmou o jogo de castigo ao jogador do Benfica Julian Weigl.

O médio alemão de 24 anos viu o quinto cartão amarelo na partida frente ao Moreirense e vai falhar o encontro com o Farense, no Algarve, marcado para o próximo domingo.

“Analisada a defesa apresentada e os esclarecimentos prestados pela equipa de arbitragem, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não pode sobrepor-se ao juízo técnico qualificado do árbitro declarando inexistir uma falta intolerável à luz das Leis do Jogo de futebol, em situações, como in casu, a equipa de arbitragem assinala e pune um comportamento antidesportivo, reiterando em esclarecimentos ulteriores este seu juízo”, lê-se no mapa de deliberações do CD.