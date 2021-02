Iordanov aprova estratégia. “Próximo jogo é o mais importante”

Yvailo Iordanov, antigo capitão do Sporting, acredita na conquista do campeonato e concorda com o discurso do treinador, dos jogadores e dos dirigentes.

Com 19 jogos realizados, a equipa orientada por Rúben Amorim tem 10 pontos de avanço do FC Porto, 11 do Sp. Braga e 13 do Benfica. Mas, apesar do avanço considerável, os leões recusam assumir a candidatura ao título, optando pelo discurso do “jogo-a-jogo”.

Uma estratégia aplaudida por Iordanov, capitão da penúltima equipa do Sporting a ser campeã, na temporada 1999/2000: “O próximo jogo é sempre o mais importante, é ganhar o próximo jogo e a seguir, voltar a ganhar. Penso como o treinador e os jogadores do Sporting”.

Iordanov vive no seu país, a Bulgária, mas continua a acompanhar o dia-a-dia do Sporting. O treinador Rúben Amorim merece uma referência especial, “os resultados mostram que é o treinador certo” para os leões.

Nestas declarações a Bola Branca, Iordanov, que representou a equipa de Alvalade entre 1991 e 2001, não esconde “alguma surpresa” pelo avanço que o Sporting tem sobre os seus mais diretos adversários e deixa também uma mensagem ao plantel dos leões: “É mostrar que os 10 pontos são mérito vosso, é continuar assim e se possível, aumentar a vantagem”.