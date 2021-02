Campeão à distância

Ainda estão por disputar quinze jornadas do campeonato da primeira Liga, mas muitos arautos fazem já soar as trombetas anunciando o nome do próximo campeão, o Sporting Clube de Portugal.

Esbarram, no entanto, com a reincidente posição há muito assumida pelo treinador Rúben Amorim, para quem, o importante é que falta uma vintena de jogos a que correspondem 45 pontos.

Ainda ontem à noite, depois da vitória leonina, frente à excelente equipa do Paços de Ferreira, o técnico leonino socorreu-se de um exemplo muito oportuno quando afirmou que, na Inglaterra, o campeão em título, o Liverpool, conquistou somente nove pontos nos últimos dez jogos que disputou. Um exemplo muito claro de que no futebol são muitas vezes os imponderáveis que o caracterizam.

Por cá, face à carreira muito irregular de Benfica, Porto e Sporting de Braga em contraponto com o fulgurante percurso do Sporting e sua vantagem relativamente à concorrência, a pergunta tem sido recorrente, e vai certamente continuar a ser, quando Rúben Amorim comparece nas salas de imprensa, para aí fazer os rescaldos de cada jogo, sempre aguardados com muita curiosidade.

E a resposta tem mantido um padrão que, já se sabe, não vai mudar, por muito que os leões prossigam o comportamento que têm mantido desde a primeira jornada.

Ontem, os leões venceram com toda a justiça o Paços de Ferreira, mesmo sem terem produzido uma exibição de muita qualidade.

A verdade é que a equipa da capital do móvel, superiormente comandada por Pepa, um treinador com futuro, foi o principal obstáculo para que o Sporting atingisse esse desiderato.

Não é pois, por acaso, que o Paços de Ferreira ocupa um justo quinto lugar, separado por apenas quatro pontos da equipa que o antecede na tabela, curiosamente o Sport Lisboa e Benfica.

Vamos, portanto, continuar a ter campeonato.