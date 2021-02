Sérgio Conceição pede que se melhorem os calendários dos jogos em Portugal

O treinador do FC Porto pede análise cuidada dos calendários de jogos na próxima época.

"Temos de analisar os calendários antes de eles começarem, não agora que não há nada a fazer. Agora, antes do campeonato, na altura em que as pessoas estão no nosso rico Algarve a passar férias, se calhar é melhor haver umas reuniões para planear melhor todas essas competições, porque isto depois prejudica os clubes portugueses na Europa", afirmou Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões refere, no entanto, que “é bom estarmos na discussão das provas - estamos na Taça de Portugal, estivemos na ‘final four’ da Taça da Liga, agora a Champions... - afinal somos um clube grande”.

Também Jorge Jesus, técnico do Benfica, tinha alertado para esta questão da densidade competitiva.

O FC Porto vai realizar esta quarta-feira, contra a Juventus, para a Liga dos Campeões, o 34.º encontro oficial da temporada.