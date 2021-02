QAnon acusa António Costa de “instaurar ditadura de extrema-esquerda” em Portugal

Os portugueses apoiantes do QAnon, um movimento que nasceu nos Estados Unidos, adaptaram o “universo conspirativo” do movimento à realidade portuguesa para acusar o Governo do PS de “instaurar uma ditadura de extrema-esquerda no país”, segundo um relatório divulgado esta terça-feira.

Em Portugal, assinala-se no relatório “Estado de ódio – o extremismo de direita na Europa”, “tem havido uma mobilização significativa de extrema-direita nas redes sociais, propagando teorias da conspiração, propaganda e notícias falsas sobre a crise pandémica de covid-19”.



“O universo da conspiração foi adaptado à realidade portuguesa: o governo do Partido Socialista é acusado de instaurar uma ditadura de extrema esquerda no país, Bill Gates é o responsável pela pandemia, a rede 5G está relacionada com o coronavírus e as vacinas são falsas e produto de uma conspiração global”, lê-se no texto.

A parte portuguesa deste relatório, que retrata a situação em vários países europeus, é da autoria de dois jornalistas que se dedicam ao estudo da extrema-direita, Ricardo Cabral Fernandes e Filipe Teles, que descrevem a relação dos apoiantes portugueses ao movimento.