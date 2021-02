Chega acusa Governo de encomendar relatório para tentar ilegalizar partido

A direção nacional do Chega acusou esta terça-feira o Governo de encomendar e incentivar um "suposto relatório europeu" sobre a extrema-direita na tentativa de ilegalizar o partido dirigido por André Ventura.

"O Chega denuncia e lamenta a divulgação de um suposto relatório europeu onde são atribuídas graves responsabilidades ao Chega pela alegada ascensão e normalização da extrema-direita em Portugal. Dizemos suposta porque, na verdade, se analisarmos mais de perto, a parte do relatório a que nos referimos é da autoria de dois jornalistas portugueses, cujas opiniões sobre o Chega já eram, aliás, conhecidas", lê-se em comunicado.

Segundo os responsáveis do partido da extrema-direita parlamentar, o documento "não é nenhuma peça objetiva de análise ou contributo para a reflexão, é mais uma miserável contribuição para o processo de ilegalização do Chega, que é neste momento o sonho da esquerda portuguesa e de alguma direita confirmada".

"É lamentável a análise subjetiva e tendenciosa que é feita e apresentada como se se uma investigação ou recolha de dados se tratasse. A associação do Chega ao regime anterior ao 25 de Abril de 1974, a categorização do "Movimento Zero" como de extrema-direita populista ou a responsabilização da eleição do deputado do Chega pelo ambiente crescentemente agressivo no espaço público português mostram bem que estamos perante um relatório encomendado e incentivado pelo Governo português", lamentam os dirigentes do partido nacionalista.