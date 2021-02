Onde e quanto vai Portugal gastar a sua parte da "bazuca" financeira

Veja também:

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Governo colocou em discussão pública o Plano de Recuperação e Resiliência que será financiado pela chamada “bazuca” europeia. Ao todo, são apresentadas 36 reformas e 77 investimentos que estão agrupados no que o Executivo chama de “componentes” e que são 19. Veja aqui quais são e quanto vai para cada uma: 1 – Saúde – 1 383 milhões Inclui 3 reformas: a reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma da saúde mental e a reforma do modelo de governação dos hospitais públicos para “aumentar a eficiência da resposta hospitalar no SNS” Para os cuidados de saúde primários vão mais de 500 milhões de euros e estão medidas como alargar os rastreios oncológicos a todos os centros de saúde, nomeadamente do cólon retal e do colo do útero; instalar gabinetes de medicina dentária nos centros de saúde; modernizar equipamentos, requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade e a permanência dos utentes em condições de segurança sanitária e conforto; mas também dotar os centros de saúde com viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio; e alargar o número de unidades móveis para cobertura das regiões de baixa densidade. É também nesta “componente” que estão os investimentos previstos para a rede de continuados, onde o Governo quer aumentar em 5.500 camas as respostas de internamento da RNCCI, criar 20 unidades de promoção de autonomia, para resposta a 500 doentes que podem permanecer no domicílio; criar 50 equipas domiciliárias de cuidados continuados integrados, de modo a ser possível dar resposta a 1.000 doentes no domicílio e alargar até 1.000 lugares as respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental 2 – Habitação 1633 milhões (+ 1 149 milhões de empréstimo) Começa pela criação de um Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que “tem como objetivo a criação de uma resposta estruturada e transversal para pessoas que carecem de soluções de alojamento de emergência (devido a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situações de risco iminente) ou de transição, tendo em vista a sua proteção, autonomização e inclusão social e o combate às desigualdades. Esse plano, contudo, só irá absorver 186 milhões de euros, destinados à criação de 2.130 alojamentos de emergência ou de acolhimento/ transição, de natureza mais transversal, e de 800 fogos e sete blocos habitacionais, e Centros de Instalação Temporários e Espaços Equiparados especificamente para as forças de segurança. O grosso do investimento vai para um plano de apoio ao acesso á habitação, com o qual o Governo pretende dar resposta a 26.000 famílias até 2026 3 – Resposta sociais – 583 milhões Os principais objetivos desta componente são aumentar as respostas sociais para idosos e crianças, ou seja, lares e apoio domiciliários, por um lado, e creches, pelo outro. 4 – Eliminação das bolsas de pobreza nas áreas metropolitanas – 250 milhões “Pretende-se uma abordagem integrada que permita promover a inclusão social de comunidades desfavorecidas e que vivem em situação de carência e exclusão. Os projetos devem incluir a participação de atores nacionais e locais nos dois grandes domínios de intervenção: a) Dimensão de intervenção no espaço público e infraestruturas sociais; b) Domínio de promoção da coesão social 5 – Investimento e inovação – 1396 milhões (+ 1250 milhões de empréstimos) “Os investimentos agregados nesta componente visam duas prioridades estratégicas que têm uma relação sinérgica: por um lado, reforçar a capacitação do sistema científico e a ligação entre o sistema académico, científico e tecnológico e o tecido empresarial português; por outro, contribuir para mitigar a falha de mercado no acesso a financiamento empresarial e, em particular, os problemas de solvência das empresas portuguesas”, lê-se no plano. É nesta componente que o Governo insere a criação do Banco de Fomento, mas também o que chama de “Agendas Verdes para a Reindustrialização” e o desenvolvimento do cluster do mar dos Açores. 6 – Qualificações e competências – 1359 milhões “As reformas e investimentos que compõem esta componente contribuem para alcançar os objetivos definidos no âmbito da Estratégia Portugal 2030, sendo esperado que os resultados das intervenções contribuam para i) reduzir a percentagem de adultos, incluindo jovens, em idade ativa sem o nível de ensino secundário; ii) alcançar um nível de 60 % dos jovens com 20 anos que frequentem o ensino superior, com 50 % dos graduados de educação terciária na faixa etária dos 30 -34 anos até 2030; iii) reforçar a participação de adultos em formação ao longo da vida”, são as metas estabelecidas pelo Governo. Para isso, pretende levar a cabo a reforma do ensino e da formação profissional, a reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração Pública e empresas, a redução das restrições nas profissões altamente reguladas, uma “agenda de promoção do trabalho digno” e o combate à desigualdade entre mulheres e homens



7 – infraestruturas – 833 milhões Nesta área, está prevista a criação de um novo modelo de “áreas de acolhimento empresarial” e uma série de melhorias nas redes viárias, muitas das quais com o objetivo de eliminar travessias urbanas, de forma a reduzir tempos de percurso e aligeirar custos de contexto às empresas. Ligação ao IP3 dos Concelhos a sul;

EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave;

EN14. - Maia (Nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa);

EN4. Variante da Atalaia;

IC35. Penafiel (EN15) / Rans;

IC35. Rans / Entre-os Rios; ▪ IC35. Sever do Vouga / IP5 (A25);

IP2. Variante nascente de Évora; ▪ Ligação de Baião a Ponte de Ermida;

Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda;

EN344. km 67+800 a km 75+520 – Pampilhosa da Serra;

EN125. Variante a Olhão;

IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) /Pombal (KM 148,500);

IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo /Beja, incluindo Variante a Beringel;

IP8 (EN259). Sta. Margarida do Sado /Ferreira do Alentejo, incluindo Variante de Figueira de Cavaleiros;

IP8(A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2;

Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata. 8 – Florestas – 665 milhões O objetivo é “aumentar a resiliência dos territórios de floresta e a segurança das pessoas, animais e bens, prevenindo e reduzindo as vulnerabilidades ao risco de incêndio, num contexto de alterações climáticas”. Para isso, o Governo prevê a reforma da prevenção e combate aos fogos rurais, a criação de faixas de gestão de combustível, a aquisição de mais meios de combate, entre os quais podem estar helicópteros ligeiros e/ou médios e a modernização e atualização do cadastro predial rustico. 9 – Gestão hídrica – 441 milhões Esta é uma das áreas que pretende dar resposta às preocupações com as alterações climáticas, com planos de prevenção de cheias e planos para melhor aproveitamento da água. Um investimento de 200 milhões deve ir para o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve e 171 milhões vão para o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. 10 – Mobilidade sustentável – 1032 milhões (+ 300 milhões em empréstimos) Os objetivos são “promover a realização de investimentos robustos que contribuam para a promoção do transporte público e para a sua competitividade face ao transporte individual, que contribuam para a descarbonização e transição energética no setor dos transportes e com forte impacte na qualidade do serviço de transporte, que promovam a atividade económica através do aumento dos níveis de acessibilidade das pessoas e que promovam também a recuperação dos níveis de emprego”. Em Lisboa, o investimento é no aumento da rede do Metro, com a extensão da linha vermelha até Alcântara, o que implica a construção de 4 novas estações: Amoreiras, na zona do cruzamento das Avenidas Conselheiro Fernando de Sousa e Engenheiro Duarte Pacheco; Campo de Ourique, situada na Rua Tomás da Anunciação; Infante Santo, situada no arruamento com o mesmo nome; Alcântara, em viaduto sobre a Avenida de Ceuta. Para o Metro de Lisboa vão 304 milhões e para o do Porto estão previstos 299 milhões para a construção de uma nova linha que ligue a Casa da Música a Santo Ovídio. Estão ainda previstos 250 milhões para a construção de uma linha de metro ligeiro de superfície entre Loures e Odivelas. E quase 100 milhões para a compra de 325 autocarros e 4 barcos “limpos”, ou seja não poluentes. Nesta componente da mobilidade sustentável, o Governo admite o recurso a um empréstimo de 300 milhões para a compra de “material circulante ferroviário destinado a serviços interurbanos de Longo Curso, nomeadamente 12 automotoras elétricas”. 11 – Descarbonização da Indústria – 715 milhões Este investimento será liderando pelo IAPMEI, IP e destina-se a promover e apoiar financeiramente a iniciativa da indústria nacional para desenvolver projetos em quatro vertentes: a) Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, através da introdução de novos processos produtos e modelos de negócio ou a alteração de processos visando a sua descarbonização; b) Adoção de medidas de eficiência energética na indústria, que permitam simultaneamente reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa; c) Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia; d) O apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação, que permitam identificar as soluções tecnológicas eficazes, específicas para a indústria nacional e eficientes em termos de custos. 12 – Bioeconomia sustentável – 150 milhões Destina-se a duas indústrias tracionais em Portugal – o vestuário e o calçado – de forma a que usem mais materiais biológicos e menos de origem fóssil. Mas também pretende a valorização da resina natural, fomentando a sua produção. Estes programas vão ser geridos pelo Fundo ambiental. 13 – Eficiência energética dos edifícios – 620 milhões Casas frios e altos consumos de energia são uma característica do inverno em Portugal e uma das causas e ainda se morrer por causa do que se pode chamar de pobreza energética. Aumentar a eficiência energética, reduzir consumos de energia e aumentar o conforto das casas e dos locais de trabalho são os objetivos destas componentes que prevê uma verba de 300 milhões para melhorar a eficiência energética dos edifícios residenciais. Somam-se 250 milhões para a renovação energética de edifícios da administração pública central e de instituições de ensino (de todos os níveis, incluindo superior). E ainda 70 milhões para edifícios de serviços 14 – Hidrogénio e renováveis – 371 milhões Um dos objetivos é reduzir a dependência energética de Portugal. Para isso já existe o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030) e também a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), ambos inseridos neste capitulo de PRR, onde ainda se incluem apoios à transição energética na Madeira e nos Açores, tendo em vista o aumento do recurso a meios renováveis.